Украинский олигарх подал против России иск о компенсации ущерба

Украинский олигарх Ахметов подал в ЕСПЧ иск против России о компенсации ущерба

Украинский олигарх Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о компенсации ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний System Capital Management (SCM), основателем и акционером которой он является, передает ТАСС.

Отмечается, что в Ахметов, «как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских Вооруженных сил», потребовал от РФ компенсацию «за грубые нарушения его прав собственности».

В дополнение к этому бизнесмен подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые позволят не допустить «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM». Кроме того, он попросил ЕСПЧ придать делу приоритетный статус и применить пилотную процедуру.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало в ЕСПЧ иск против России из-за проведения специальной военной операции. В частности, Киев обвинил Москву в нарушениях Европейской конвенции по правам человека и потребовал полного вывода российских войск и присуждения денежной компенсации потерпевшим сторонам.