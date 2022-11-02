Кайли Дженнер и Трэвис Скотт захотели избавиться от первого общего дома

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили продать особняк в США за 21,9 млн долларов

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер вместе с возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом, захотела избавиться от первого общего дома. Пара выставила на продажу особняк в американском городе Беверли-Хиллз, сообщает TMZ.

Знаменитости приобрели недвижимость в 2018 году за 13,45 миллиона долларов (833,9 миллиона рублей), а новому владельцу объект решили продать за 21,9 миллиона долларов (1,36 миллиарда рублей).

На территории особняка площадью почти 900 квадратных метров есть шесть спален и девять ванных комнат. Одной из особенностей дома является главная спальня — ее площадь достигает 230 квадратных метров, что сопоставимо с размерами полноценного жилища. В этой комнате есть камин, туалетный столик, балкон и две ванных комнаты, в одной из которых установлен телевизор с плоским экраном.

В поместье также есть кинотеатр, бильярдная комната с баром, гараж на три машины, гостиная с камином и бассейн. На кухне установлены мраморные столешницы, есть кладовая и зал для завтраков. Отмечается, что в отделке помещений использованы импортный камень и благородный дуб.

Ранее недвижимость в Беверли-Хиллз приобрела американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная под псевдонимом Lizzo. Знаменитость стала владелицей особняка, который ранее принадлежал британскому певцу Гарри Стайлзу. Сумма сделки составила 15 миллионов долларов (около 928,8 миллиона рублей). Предыдущий собственник в 2019 году заплатил за поместье 11 миллионов долларов.

