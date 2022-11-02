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09:00, 2 ноября 2022Из жизни

На дне обмелевшего водохранилища шестой раз за год нашли человеческие останки

NBC News: на дне водохранилища Мид в США нашли человеческие останки шестой раз за год

Фото: David McNew / Getty Images

В США на дне обмелевшего из-за засухи водохранилища Мид в штате Неваде нашли человеческие останки шестой раз за год. Об этом сообщает NBC News.

Скелетированные останки начали находить на территории Национальной зоны отдыха «Озеро Мид» в 30 километрах от Лас-Вегаса весной, после того как уровень воды сильно снизился. Мрачные находки делали 1 и 7 мая, 25 июля, а затем 6 августа и 17 августа. 17 октября дайвер снова поднял со дна человеческую кость. Дальнейшие поиски подтвердили обнаружение еще одного тела.

Скелет, найденный 1 мая на территории гавани Хеменуэй, был запечатан в бочку. Личность погибшего пока не установлена, но коронеры пришли к выводу, что человека застрелили «несколько десятилетий назад».

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Останки, обнаруженные 7 мая, принадлежат 42-летнему Томасу Эрндту, который, по данным полиции, утонул в 2002 году. Кости, найденные 25 июля и 6 августа, могут принадлежать одному погибшему, однако коронеры пока не уверены в этом. Остальные кости остаются не идентифицированными.

Полиция и администрация Национальной зоны отдыха «Озеро Мид» отказываются развернуто комментировать находки.

Водохранилище Мид было создано при строительстве дамбы Гувера в 1935 году. Национальная зона отдыха «Озеро Мид» образована в 1964-м и является пятым по посещаемости природным парком США. Каждый год туда приезжает от восьми до десяти миллионов туристов. Останки начали находить после того рекордного обмеления водоема на фоне сильной засухи.

Ранее сообщалось, что в Великобритании муж убил жену ради любовницы и спрятал тело супруги в канализации. Тело погибшей нашли через 37 лет.

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Никита Савин
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