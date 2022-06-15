Мужчина убил жену ради любовницы и на 37 лет спрятал ее тело в канализации

Metro: в Великобритании мужчина 37 лет прятал тело убитой им жены в канализации

В Великобритании муж убил жену ради любовницы, спрятал тело супруги в канализации и 37 лет оставался безнаказанным. Об этом сообщает Metro.

Дэвид Венейблс и его супруга Бренда переехали на ферму в графстве Вустершир в 1961 году, а спустя 20 лет Бренда бесследно исчезла. Тогда мужчина заявил о ее пропаже в полицию и якобы инициировал самостоятельные поиски, которые оказались безрезультатными.

В конце 2019 года Венейблс продал ферму племяннику. Новый владелец занялся ремонтом, и во время очистки септика рабочие обнаружили человеческие кости и череп. ДНК-тест показал, что останки принадлежали Бренде. Тогда началось расследование.

По словам обвинителя по делу Майкла Берроуза, Венейблс состоял в отношениях с бывшей сиделкой своей матери Лоррейн Стайлс накануне исчезновения жены. Роман со Стайлс начался в 1967 году, периодически прерывался, но потом любовники снова начинали встречаться. «Дэвид убил Бренду, чтобы убрать ее с дороги и возобновить роман с другой женщиной. Он знал, что септик располагается в укромном месте, и поэтому спрятал труп именно там», — заявил Берроуз.

По версии самого Венейблса, его жена покончила с собой. Причастность к ее гибели британец не признал. Он утверждал, что она страдала от депрессии. Однако обвинение с этой версией не согласно: следователи настаивают, что Бренда не смогла бы самостоятельной забраться в канализацию, закрыть за собой люк, а затем покончить с собой.

Подозреваемого в убийстве супруги выпустили под залог. Судебный процесс возобновиться через полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в Камбодже муж на почве ревности обезглавил жену, спрятал ее голову в сумку, а затем выбросил на пустыре. Он считал, что женщина общалась сразу с несколькими мужчинами.