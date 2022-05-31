Daily Mail: в Камбодже ревнивый муж обезглавил жену и выбросил ее голову на пустыре

В Камбодже муж на почве ревности обезглавил жену, спрятал ее голову в сумку, а затем выбросил на пустыре. Об этом сообщает Daily Mail.

Это произошло в пятницу, 27 мая. 27-летний Пхуонг Ратха напал на 23-летнюю Ли Срей Нуч в их общем доме, где находился их годовалый сын. Ратха подозревал супругу в неверности и считал, что она общается сразу с несколькими мужчинами. В тот день его эмоции накалились до предела, он схватил нож и перерезал Нуч горло. Затем обезглавил свою жертву, взял ее голову, упаковал в сумку, довез до ближайшего пустыря и выбросил.

Сосед супругов решил зайти к ним домой и проверить, все ли в порядке. «Я слышал, как они часто ссорились, и муж кричал. Он был очень ревнив. Я беспокоился за Нуч и вечером зашел ее проведать. Тогда я и нашел ее тело на полу», — рассказал он. На место убийства вызвали полицию.

Утром в понедельник, 30 мая, Ратха явился в участок, дал признательные показания и был заключен под стражу до вынесения приговора. «Я ревновал, потому что мне казалось, что жена стала вести себя иначе. Я не бил ее, прежде чем убить. Я перерезал ей горло белым ножом», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, женщина убила бывшую любовницу возлюбленного на почве ревности. В убийстве подозревают 34-летнюю Кейтлин Мари Армстронг, состоявшую в длительных отношениях с профессиональным велосипедистом Колином Стриклендом.