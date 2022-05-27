Женщина из ревности застрелила бывшую любовницу возлюбленного

Sky News: в Техасе женщина застрелила бывшую любовницу возлюбленного и скрылась

В американском городе Остин, штат Техас, женщина убила бывшую любовницу возлюбленного на почве ревности. Ей удалось скрыться, сообщает Sky News.

В убийстве подозревают 34-летнюю Кейтлин Мари Армстронг, состоявшую в длительных отношениях с профессиональным велосипедистом Колином Стриклендом. В октябре 2021 года пара ненадолго рассталась из-за того, что Стрикленд изменил Армстронг с 25-летней велосипедисткой Мо Уилсон. Позднее Стрикленд убедил Армстронг, что порвал с любовницей, и они помирились.

В начале мая Уилсон вновь приехала в Остин для участия в велосипедной гонке. Вечером 11 мая она встретилась со Стриклендом. Они поужинали в ресторане, сходили поплавать, после чего мужчина на своем мотоцикле подвез ее к дому знакомого, у которого та остановилась, пишет SFGate. Когда он уехал, женщину застрелили.

В правоохранительных органах подозревают, что убийство совершила Армстронг. Об этом свидетельствуют кадры с камеры видеонаблюдения возле места преступления, на которые попал ее автомобиль, и баллистическая экспертиза, показавшая, что выстрелы были сделаны из пистолета, который нашли в доме, где она жила со Стриклендом. Свидетели утверждают, что в последние месяцы женщина несколько раз звонила Уилсон и советовала ей держаться подальше от Стрикленда,

После допроса Армстронг скрылась. В полиции полагают, что она уехала из города, добралась до Хьюстона, а затем улетела в Нью-Йорк, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас убила заявившего о чувствах к любовнице сожителя и узнала о существовании у мужчины второй жены. 51-летняя Кэрин Стюарт несколько раз выстрелила в Джеймса Хэнгрова.