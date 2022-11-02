Девушку попросили обрезать ресницы ради фото на новый паспорт

Тиктокершу Мэдди Бретич попросили обрезать накладные ресницы ради фото на новый паспорт

Пользовательница TikTok Мэдди Бретич (место жительства неизвестно) отправилась фотографироваться на новый паспорт и столкнулась с необходимостью обрезать длинные накладные ресницы. Своей историей она поделилась в личном аккаунте на платформе.

Девушка рассказала, что отказалась от яркого макияжа, следуя предписаниям, и вместо этого решила нарастить ресницы. Однако сотрудник учреждения, изготавливавший снимки на документы, не одобрил ее внешний вид и попросили их обрезать. «Он взглянул на мое лицо и сказал, что ресницы слишком длинные. Затем он протянул мне ножницы со словами: "Приходи в другой день или укорачивай их"», — поведала героиня материала.

Бретич пришлось последовать данному совету, поскольку паспорт нужен был ей на следующий день для вылета из страны. После того как девушка обрезала ресницы в уборной и вернулась, работник учреждения заявил, что она должна вынуть из глаз контактные линзы. Когда тиктокерша отказалась, мужчина попросил подвигать их пальцами и доказать, что они не цветные. «Никто не предупреждал меня о таких сложностях», — пожаловалась она в заключение ролика.

В октябре фанаты высмеяли в сети модную блогершу из-за чересчур длинных ресниц без наращивания. Синн Рэнден, чей блог насчитывает 18 тысяч подписчиков, рассказала, что любит наносить тушь на ресницы в несколько слоев. Однако, по словам девушки, подписчики часто критикуют ее в комментариях под видео, сравнивая ресницы с пауками и кустами.