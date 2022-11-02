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18:31, 2 ноября 2022Ценности

Девушку попросили обрезать ресницы ради фото на новый паспорт

Тиктокершу Мэдди Бретич попросили обрезать накладные ресницы ради фото на новый паспорт

Кадр: @maddybreteche

Пользовательница TikTok Мэдди Бретич (место жительства неизвестно) отправилась фотографироваться на новый паспорт и столкнулась с необходимостью обрезать длинные накладные ресницы. Своей историей она поделилась в личном аккаунте на платформе.

Девушка рассказала, что отказалась от яркого макияжа, следуя предписаниям, и вместо этого решила нарастить ресницы. Однако сотрудник учреждения, изготавливавший снимки на документы, не одобрил ее внешний вид и попросили их обрезать. «Он взглянул на мое лицо и сказал, что ресницы слишком длинные. Затем он протянул мне ножницы со словами: "Приходи в другой день или укорачивай их"», — поведала героиня материала.

Бретич пришлось последовать данному совету, поскольку паспорт нужен был ей на следующий день для вылета из страны. После того как девушка обрезала ресницы в уборной и вернулась, работник учреждения заявил, что она должна вынуть из глаз контактные линзы. Когда тиктокерша отказалась, мужчина попросил подвигать их пальцами и доказать, что они не цветные. «Никто не предупреждал меня о таких сложностях», — пожаловалась она в заключение ролика.

В октябре фанаты высмеяли в сети модную блогершу из-за чересчур длинных ресниц без наращивания. Синн Рэнден, чей блог насчитывает 18 тысяч подписчиков, рассказала, что любит наносить тушь на ресницы в несколько слоев. Однако, по словам девушки, подписчики часто критикуют ее в комментариях под видео, сравнивая ресницы с пауками и кустами.

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Карина Черных
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