Девушку высмеяли в сети из-за чересчур длинных ресниц без наращивания

Пользователи сети сравнили длинные ресницы блогерши Рэнден с пауками и кустами

Подписчики высмеяли в сети модную блогершу из-за чересчур длинных ресниц без наращивания. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Синн Рэнден (Synne Randen), чей блог насчитывает 18 тысяч подписчиков, рассказала, что она любит наносить тушь на ресницы в несколько слоев и никогда не перестанет так делать. Однако, по словам девушки, подписчики часто критикуют ее за это в комментариях под видео. Кроме того, они сравнивают ее ресницы с пауками и кустами. Так, она решила ответить хейтерам, выложив ролик, в котором она продемонстрировала себя с упомянутым косметическим средством на глазах, а затем без него. «Ты называл мои ресницы пауками и смеялся над ними, значит ты оскорбил меня», — заявила она.

Зрители разделились во мнениях по поводу внешности Рэнден, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. Одни подписчики вновь подняли ее на смех. «Это целый тюбик туши на каждый глаз», «Просто пользуйтесь меньше тушью», «Девочка, без таких ресниц ты выглядишь как модель. Почему бы просто не нарастить их, чтобы они не были такими комковатыми?» — высказывались они. В то же время другие юзеры поддержали блогершу. «С такими ресницами ты смотришься очень мило», «Я тоже люблю так наносить на ресницы тушь!», «Я думаю, что это красиво», — писали они.

Ранее в октябре российская модель Анастасия Власенко дала отпор хейтерам из-за аномально тонкой талии. По словам девушки, ее часто обвиняют в использовании инструментов ретуши. В качестве доказательства своей природной стройности манекенщица опубликовала видео, на котором она показала скриншот галереи из своих снимков без фотошопа.