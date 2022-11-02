Российский полицейский спас застрявшего во льду озера лебедя

Полицейский в Челябинске заметил примерзшего ко льду в озере лебедя и спас птицу с МЧС

В Челябинской области сотрудники полиции и спасатели МЧС спасли лебедя, который не успел до заморозков улететь с озера. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД российского региона.

Отмечается, что птицу, застрявшую во льду озера Светлое, заметил майор полиции Иван Григорьев, когда объезжал свой административный участок — внимание полицейского привлекли пять лебедей, которые громко кричали и размахивали крыльями.

Григорьев понял, что шестой лебедь примерз, однако подойти к птице поближе не позволил тонкий лед. Для спасательной операции старший участковый привлек сотрудников МЧС. После освобождения ослабшего лебедя, который не мог самостоятельно передвигаться, передали под опеку директору учебно-полевого комплекса при Чесменском музее.

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