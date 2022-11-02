Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:03, 2 ноября 2022Моя страна

Российский полицейский спас застрявшего во льду озера лебедя

Полицейский в Челябинске заметил примерзшего ко льду в озере лебедя и спас птицу с МЧС

Кадр: МВД РФ

В Челябинской области сотрудники полиции и спасатели МЧС спасли лебедя, который не успел до заморозков улететь с озера. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД российского региона.

Отмечается, что птицу, застрявшую во льду озера Светлое, заметил майор полиции Иван Григорьев, когда объезжал свой административный участок — внимание полицейского привлекли пять лебедей, которые громко кричали и размахивали крыльями.

Григорьев понял, что шестой лебедь примерз, однако подойти к птице поближе не позволил тонкий лед. Для спасательной операции старший участковый привлек сотрудников МЧС. После освобождения ослабшего лебедя, который не мог самостоятельно передвигаться, передали под опеку директору учебно-полевого комплекса при Чесменском музее.

Ранее в октябре в Магнитогорске спасли дворняг, которые случайно провалились в открытый уличный люк. Собачий вой заметили местные жители, которые призвали сотрудников «Водоканала» на помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве задержали
Президент «Калашникова» рассказал о разработке экипировки третьего поколения
Офтальмолог предупредила об опасных причинах сна с полуоткрытыми глазами
Крупнейший перевозчик товаров ликвидировал «дочку» в России
Сотрудница медцентра украла у работодателя миллионы рублей ради снятия стресса
Назван срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста
Перечислена лучшая одежда для постоянно опаздывающих людей
ВСУ обстреляли село в граничащем с Украиной российском регионе
Путин назвал поддержку участников СВО священной обязанностью власти
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе на Шри-Ланке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.