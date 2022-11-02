Пять львов сбежали из вольера и напугали сотрудников и посетителей зоопарка

The Guardian: в Сиднее четыре львенка и лев сбежали из вольера в зоопарке

Пять львов сбежали из своего вольера в зоопарке Таронга в австралийском городе Сидней и напугали посетителей. Об этом сообщает The Guardian.

Четыре львенка и один взрослый лев выбрались из вольера ранним утром 2 ноября. Сотрудники срочно закрыли зоопарк и вызвали полицию. Находившимся на территории людям пришлось прятаться.

Магнус Перри вместе с двумя сыновьями ночевал в зоопарке в палатке по специальной программе знакомства с дикой природой. Он рассказал, что утром их разбудили работники и срочно отвели в укрытие.

«Нам пришлось оставить вещи, и они отвели нас в помещение, где мы смогли спрятаться. Мы подумали, что это учения, а потом услышали по рации одного из сотрудников, что львы сбежали. Мы были в шоке: представьте себе, встретить льва лицом к лицу. Это был наш худший кошмар», — рассказал мужчина. Гостям зоопарка пришлось ждать в помещении около полутора часов, прежде чем им разрешили выйти.

Перри отметил, что особого страха не испытал, потому что смотрители зоопарка хорошо справились с ситуацией, а дети приняли все за приключение, как в фильме «Парк юрского периода». К девяти часам утра хищников удалось вернуть в вольер. Представитель зоопарка Саймон Даффи рассказал, что одного львенка пришлось усыпить транквилизатором, в то время как остальные львы спокойно вернулись в вольер.

Позже руководство зоопарка пояснило, что хищники сбежали из вольера через поврежденный участок ограды.

Ранее сообщалось, что зоопарк Скансен в Стокгольме, Швеция, эвакуировали и закрыли из-за того, что королевская кобра сбежала из своего террариума, куда ее поместили для спаривания с сородичем. После эвакуации посетителей сотрудники зоопарка обыскали территорию в поисках ядовитой змеи, которая ухитрилась выползти из террариума через светильник.