Королевская кобра по кличке Гудини сбежала из зоопарка через светильник

UPI: в Швеции кобра сбежала из террариума, куда ее поместили для спаривания с сородичем

Зоопарк Скансен в Стокгольме, Швеция, эвакуировали и закрыли из-за того, что королевская кобра сбежала из своего террариума, куда ее поместили для спаривания с сородичем. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

После эвакуации посетителей сотрудники зоопарка обыскали территорию в поисках ядовитой змеи, которая ухитрилась выползти из террариума через светильник. Поиски рептилии продолжились и на следующий день.

Владелец зоопарка Йонас Вольстрем заявил, что за способность выбираться из замкнутых пространств кобре дали кличку Гудини. Предположительно, рептилия спряталась где-то в помещении на задворках, подальше от общественных мест. «Это подсобная часть, не та, где бывают посетители. Там прохладно, можно лежать и отдыхать», — пояснил Вольстрем.

Сейчас в Стокгольме слишком холодно, чтобы королевская кобра могла выживать на улице длительное время.

По словам смотрителей, Гудини провел в террариуме всего один день после того, как его переместили туда из другой части зоопарка. Змею переселили в надежде, что она спарится с другой коброй.

Королевские кобры считаются самыми крупными в мире ядовитыми змеями. Средняя длина взрослой особи составляет три-четыре метра, однако известны экземпляры, достигавшие 5,7 метра в длину. Питаются преимущественно другими змеями, в том числе ядовитыми.

Ранее сообщалось, что взрослая кобра заползла в школьный класс и напугала детей в индийской деревне вблизи города Бурдван, штат Западная Бенгалия. Директор школы пояснил, что змея проникла в класс через лаз, связанный с внешней дренажной системой.