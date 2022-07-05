Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кобра заползла в школьный класс и устроила переполох

The Statesman: ядовитая кобра заползла в школьный класс и напугала детей

Фото: Andrei Kamenev / Globallookpress.com

Взрослая кобра заползла в школьный класс и напугала детей в индийской деревне вблизи города Бурдван, штат Западная Бенгалия. Об этом сообщает The Statesman.

Ядовитая змея устроила переполох среди учеников, которые собрались на молитвенной площадке. Директор школы Аджит Дас пояснил, что змея проникла в класс через лаз, связанный с внешней дренажной системой.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Руководство школы сразу проинформировало о появлении рептилии ведомство, которое занимается вопросами дикой природы.

Ранее сообщалось, что в Индии королевская кобра проникла в жилой дом и похитила туалетную бумагу. Хозяин дома обнаружил огромную змею в туалете и снял на ее видео.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили
Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Вероятность резкого падения цен на нефть оценили
Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий при ремонте здания
Следствие оценило ущерб по делу ректора РАНХиГС в 40 миллионов рублей
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР
Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве в вуз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.