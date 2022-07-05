Кобра заползла в школьный класс и устроила переполох

The Statesman: ядовитая кобра заползла в школьный класс и напугала детей

Взрослая кобра заползла в школьный класс и напугала детей в индийской деревне вблизи города Бурдван, штат Западная Бенгалия. Об этом сообщает The Statesman.

Ядовитая змея устроила переполох среди учеников, которые собрались на молитвенной площадке. Директор школы Аджит Дас пояснил, что змея проникла в класс через лаз, связанный с внешней дренажной системой.

Руководство школы сразу проинформировало о появлении рептилии ведомство, которое занимается вопросами дикой природы.

Ранее сообщалось, что в Индии королевская кобра проникла в жилой дом и похитила туалетную бумагу. Хозяин дома обнаружил огромную змею в туалете и снял на ее видео.