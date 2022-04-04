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Самая длинная ядовитая змея устроила дебош в туалете и похитила туалетную бумагу

В Индии королевская кобра проникла в дом и похитила туалетную бумагу

В Индии королевская кобра проникла в жилой дом, устроила дебош и похитила туалетную бумагу. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание India.com.

Хозяин дома обнаружил огромную змею в туалете и снял на ее видео. На кадрах, которые стали вирусными в соцсетях, видно, как кобра обхватывает хвостом унитаз. Ее голова прижата к стене, а вокруг тела обвит рулон туалетной бумаги. Она движется, пытаясь выбраться из дома, но мужчина захлопывает перед ней дверь ванной комнаты. В этот момент видео обрывается.

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Королевские кобры считаются самыми длинными ядовитыми змеями. Взрослая королевская кобра может достигать 3,5 метра в длину и весить до девяти килограммов. Эти рептилии питаются небольшими животными или другими змеями и редко кусают людей без причины.

Ранее жительница южноафриканского города Претория заметила в туалете мозамбикскую кобру и сняла ее на видео. Женщина увидела пресмыкающееся, когда водила пятилетнюю дочь в общественный туалет.

Алиса Дмитриева
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