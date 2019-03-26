Плюющаяся кобра спряталась в унитазе и подстерегла пятилетнюю девочку

dailymail.co.uk

Жительница южноафриканского города Претория заметила в туалете мозамбикскую кобру и сняла ее на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джульетт Роос (Juliette Roos) увидела пресмыкающееся, когда водила пятилетнюю дочь в общественный туалет. Девочка не разглядела кобру и села на унитаз. «Только после того, как она закончила, я увидела змеиную голову, выглядывающую из унитаза, — рассказывает женщина. — Я похолодела, но не хотела пугать дочку, поэтому сказала ей не оборачиваться».

Роос не могла справиться с коброй в одиночку и позвала на помощь мужа Йохана (Johan). «Я думал, что придется иметь дело с пауком, и определенно не ожидал найти в туалете змею, — говорит он. — У меня мурашки по спине пробежали». Йохан соорудил из карниза для занавесок крюк и попытался выудить им кобру из унитаза, но змея соскользнула. После этого семейство решило оставить ее в покое.

Мозамбикские кобры распространены на востоке и юге Африки. Они вырастают до полутора метров в длину и входят в число наиболее опасных африканских змей. При нападении мозамбикская кобра раздувает капюшон и может плюнуть ядом. Попадание в глаза может привести к потере зрения. В случае укуса яд вызывает поражение тканей.

В январе сообщалось, что жительница Австралии пострадала от нападения ромбического питона, когда пыталась воспользоваться туалетом. По словам женщины, она присела на унитаз и почувствовала на своей коже острые клыки. Первоначально она полагала, что ее укусила зеленая лягушка.

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