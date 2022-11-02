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01:15, 2 ноября 2022Россия

Посол сообщил о пресечении вылазок украинских войск в направлении Кременной

Посол ЛНР Мирошник заявил о пресечении военными РФ вылазок ВСУ в направлении Кременной
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что российским военным удалось осуществить пресечение вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Кременной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем. В районе Белогоровки попытка "просачивания" тоже не удалась. Под артобстрелами и авиационными ударами противник откатился в сторону Серебрянки», — сообщил он.

Посол добавил, что артиллерия России нанесла эффективные удары кременском и сватовском направлениях, уничтожив бронетехнику и военные автомобили.

Ранее Мирошник рассказал, что российские войска отбили попытку наступления ВСУ. По его словам, украинские войска не достигли цели и «понесли огромные потери».

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Марина Совина
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