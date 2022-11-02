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18:44, 2 ноября 2022Из жизни

Генератор случайных чисел помог мужчине выиграть в лотерею 24 миллиона рублей

UPI: мужчина сорвал джекпот благодаря генератору случайных чисел

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель американского города Уоррен, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею благодаря онлайн-генератору случайных чисел. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

50-летний Аарон Эссенмахер рассказал, что купил билет в магазине воздушных шаров. «Я давно играю в лотерею и всегда использовал один и тот же набор чисел. В этот раз я воспользовался привычным набором номеров, а затем решил добавить еще один набор, который получил при помощи найденного онлайн-генератора случайных чисел», — пояснил американец.

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В тот же день он проверил результат розыгрыша и понял, что онлайн-генератор помог ему выиграть 390 тысяч долларов (24 миллиона рублей): в его билете совпало пять полученных таким образом номеров. «Я не мог поверить в это! Больше всего меня шокировало, что совпали именно те числа, которые я получил при помощи генератора», — сказал мужчина.

Эссенмахер никак не мог поверить в реальность выигрыша и несколько раз подряд отсканировал билет, чтобы убедиться в этом. Мужчине достался приз в виде ежегодных выплат по 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей), но он предпочел забрать весь выигрыш одним платежом. Американец планирует пустить деньги на оплату счетов и поездку в отпуск.

Ранее сообщалось, что житель американского города Линкольнтон сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику Дэйлу Эрнхардту. Он выбрал три лотерейных билета, в соответствии с номером гоночного автомобиля Эрнхардта.

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Алиса Дмитриева
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