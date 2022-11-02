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14:42, 2 ноября 2022Мир

Захарова заявила об ожидании Москвы сигналов от Киева о стремлении к переговорам

Захарова: Россия ожидает от Украины сигналов о стремлении к возобновлению переговоров

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Москва ожидает от Киева явных сигналов о стремлении к возобновлению переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«По-прежнему ждем от киевского режима ясных, недвусмысленных сигналов о своем стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле», — высказалась дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров. Глава государства отметил, что на Украине пока нет желания говорить с Россией, но позиция Москвы в этом вопросе «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

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Виктория Кондратьева
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