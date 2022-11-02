Названы способы распознать бота при общении в сети

IT-эксперт Магомедов посоветовал вычислять ботов в сети при помощи юмора

Россияне все чаще сталкиваются с ботами в мессенджерах. В разговоре с «Лентой. ру» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов разъяснил, как распознать собеседника, который не является человеком.

«Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни. Каждый человек так или иначе сталкивается с роботами и чат-ботами, порой даже не подозревая, что общается с виртуальным собеседником», — отметил Магомедов.

К сожалению, высокие технологии служат не только благим целям, напомнил специалист. Все чаще их используют мошенники и киберпреступники. Однако «общающиеся» боты все еще не достигли вершин своего развития, и распознать их при должном внимании можно, подчеркнул Магомедов.

Можно постараться вычислить бота при помощи юмора и даже сарказма. У алгоритмов эти "особенности характера" чаще всего развиты очень слабо: если на элементарную шутку собеседник отвечает вам со всей обстоятельностью, скорее всего это ИИ Шамиль Магомедов Эксперт по кибербезопасности

Также для проверки специалист посоветовал отправить потенциальному боту вместо сообщения знак препинания или число. «Как правило, боты не удивляются таким сообщениям и продолжают беседу, как если бы получили содержательный ответ», — поделился завкафедрой профильного института.

Также хороший способ проверки орфографические ошибки, счел он. «Напишите несколько фраз с опечатками или намеренно переставленными буквами: бот не сможет ответить вам внятно, тогда как человек легко распознает смысл фразы», — посоветовал эксперт.

Еще один признак бота — скорость ответа, указал Магомедов. Чат-боты, и голосовые роботы реагируют на фразы гораздо быстрее, чем обычный человек, объяснил специалист.

«Можно также посреди разговора задать неожиданный вопрос, никак не связанный с обсуждаемой темой. Скорее всего, ИИ мгновенно переключится на новую тему, не удивившись и не посмеявшись — в отличие от реального человека — над вашей переменчивостью», — указал IT-эксперт.

Голосовым ботам также свойственна шаблонность фраз, которая ярко проявляется в нестандартных ситуациях, таких как затянувшаяся пауза в диалоге, добавил Магомедов.

В целом, опасаться ботов не стоит, заключил специалист. Большинство из них действительно делают повседневную жизнь проще, могут решить рутинные задачи. «Но в общении с искусственным интеллектом важно соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: не сообщать личную информацию, не делиться данными банковских карт и так далее», — подчеркнул Магомедов.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Торонто оптимизировали нейрочипы для борьбы с нарушениями мозга с помощью искусственного интеллекта. Теперь имплантаты могут быть гораздо меньшего размера, а также потреблять меньше энергии, максимизировав клиническую эффективность.