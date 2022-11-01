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09:01, 1 ноября 2022Наука и техника

Нейрочипы оптимизировали для борьбы с нарушениями мозга

Journal of Neural Engineering: ИИ использовали для оптимизации нейрочипов

Фото: Friedrich Stark / Globallookpress.com

Ученые из Университета Торонто оптимизировали нейрочипы для борьбы с нарушениями мозга с помощью искуственного интеллекта. Теперь имплантанты могут быть гораздо меньшего размера, а также потреблять меньше энергии, максимизировав клиническую эффективность. Результаты опубликованы в Journal of Neural Engineering.

Компания-разработчик занимается производством миниатюрных кремниевых чипов с помощью той же технологии CMOS, которую используются в современных компьютерах и смартфонах. Процесс подразумевает применение дополнительного металл-оксидного полупроводника, что позволяет добиться уменьшения размера и энергопотребления для использования чипов в более длительном временном промежутке.

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В новой работе специалисты решили внедрить в производство искусственный интеллект (ИИ) с алгоритмами глубокого обучения (deep learning, DL). Эти модели позволили выявить скрытые биомаркеры, а также оказались лучше обычных алгоритмов при определении временных критериев для активации чипов в необходимом состоянии пациента.

В дальнейшем эти наработки планируют интегрировать в лечение широкого спектра заболеваний мозга, например, при хронических болях, депрессии или болезни Альцгеймера.

В сентябре 2022 года группа ученых из Сент-Луиса вживила чип в мозг больным депрессией, что позволило облегчить симптомы при помощи электростимуляции.

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Елена Апазиди
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