Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Больным депрессией вживили чип в мозг для лечения

В Inner Cosmos вживили больным депрессией чип для стимуляции мозга

Фото: Future Publishing / Getty Images

Исследовательская команда из Сент-Луиса вживила чип в мозг больным депрессией для облегчения заболевания путем электростимуляции, сообщает Bloomberg.

Спонсором эксперимента стала компания Inner Cosmos, занимается имплантацией устройств для мозга. Однако, в отличие от Neuralink, в этой организации процедура менее инвазивная, чип вживляется лишь в кость черепа, а не ткани мозга. Генеральный директор Inner Cosmos считает, что чем проще процедура, тем более широкий круг людей будет в ней заинтересован.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Общий принцип работы заключается в воздействии электродов. Причем эта идея не так уж и нова: подобные методы электрического воздействия уже много лет применяются в качестве терапии эпилепсии и болезни Паркинсона.

В ходе экспериментов пациенту с имплантом в течение 15 минут в день подавались электроимпульсы в дорсолатеральную префронтальную кору. Вместе с тем измерялась активность нейронов, чтобы оценить и скорректировать необходимое количество стимуляции. Пока что исследование планируют продолжить еще один год, а также добавить еще несколько участников. Ученых интересует наиболее эффективная для воздействия часть мозга для лечения депрессии.

В августе 2022 года основатель Neuralink Илон Маск заявил, что чипирование людей необходимо для помощи пациентам с ограниченными возможностями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
МИД России раскрыл подробности происшествия с «Северными потоками»
В Запорожье назвали мотивы обстрелов Украиной сельхозпредприятий
«Союз МС-21» с космонавтами отстыковался от МКС
Назван главный фаворит чемпионата мира по футболу в Катаре
Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян
В ДНР рассказали об отражении попыток прорыва ВСУ в Красном Лимане
Трамп заявил о возможной войне из-за инцидентов на «Северных потоках»
В России выявили 38 739 случаев коронавируса
Российские банки начали бронировать сотрудников от частичной мобилизации
Больным депрессией вживили чип в мозг для лечения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.