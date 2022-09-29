Больным депрессией вживили чип в мозг для лечения

В Inner Cosmos вживили больным депрессией чип для стимуляции мозга

Исследовательская команда из Сент-Луиса вживила чип в мозг больным депрессией для облегчения заболевания путем электростимуляции, сообщает Bloomberg.

Спонсором эксперимента стала компания Inner Cosmos, занимается имплантацией устройств для мозга. Однако, в отличие от Neuralink, в этой организации процедура менее инвазивная, чип вживляется лишь в кость черепа, а не ткани мозга. Генеральный директор Inner Cosmos считает, что чем проще процедура, тем более широкий круг людей будет в ней заинтересован.

Общий принцип работы заключается в воздействии электродов. Причем эта идея не так уж и нова: подобные методы электрического воздействия уже много лет применяются в качестве терапии эпилепсии и болезни Паркинсона.

В ходе экспериментов пациенту с имплантом в течение 15 минут в день подавались электроимпульсы в дорсолатеральную префронтальную кору. Вместе с тем измерялась активность нейронов, чтобы оценить и скорректировать необходимое количество стимуляции. Пока что исследование планируют продолжить еще один год, а также добавить еще несколько участников. Ученых интересует наиболее эффективная для воздействия часть мозга для лечения депрессии.

В августе 2022 года основатель Neuralink Илон Маск заявил, что чипирование людей необходимо для помощи пациентам с ограниченными возможностями.