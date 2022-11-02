Медведев высказался о действиях диверсантов на территории России

Зампред Совбеза Медведев назвал отморозками тех, кто устраивает диверсии в России

Люди, устраивающие на территории России диверсии, являются отморозками и уродами. Об этом высказался заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В качестве примера зампред Совбеза привел иностранных студентов, которые вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе.

«[Совершили диверсии] мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии», — написал он и отметил, что подобные преступления совершают и россияне.

Медведев напомнил, что во время Великой Отечественной войны с диверсантами «никто не цацкался» и допустил возвращение смертной казни.

Ранее сообщалось, что в Уфе правоохранители задержали двоих 18-летних студентов за серию терактов на объектах Российских железных дорогах в Башкортостане. Задержанные устроили четыре диверсии — в Калининском и Советском районах столицы и в Уфимском районе республике. Они обливали горючим элементы энергоснабжения и поджигали.