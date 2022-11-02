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10:56, 2 ноября 2022Силовые структуры

Двое российских студентов устроили серию терактов на объектах РЖД

В Уфе задержали двоих студентов за теракты с поджогами на объектах РЖД в Башкортостане

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Уфе правоохранители задержали двоих 18-летних студентов за серию терактов на объектах Российских железных дорогах (РЖД) в Башкортостане. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, во второй половине октября задержанные устроили четыре диверсии — в Калининском и Советском районах столицы и в Уфимском районе республике. Они обливали горючим элементы энергоснабжения и поджигали.

Известно, что первый эпизод произошел 19 октября на перегоне «Черниковка — Спортивная». Там фигуранты испортили пункт параллельного соединения путей. Второй — 24 октября на перегонах «Черниковка — Шакша» и «Уфа — Черниковка»: студенты подожгли пост секционирования и релейный шкаф. А на следующий день сообщники пошли к перегону «Дема — Блок пост» и спалили пункт управления сети и четыре шкафа.

27 октября молодые люди хотели совершить диверсию на посту секционирования «Правая Белая» Куйбышевской железной дороги, но фигурантов задержали с поличным. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Студентам грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО.

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Екатерина Власова
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