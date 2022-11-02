Тиктокерша перечислила самые нелепые действия мужчин в постели

Тиктокер Робинсон пожаловалась на подмигивания во время секса и другие привычки любовников

Тиктокерша Катерина Робинсон пожаловалась на самые нелепые привычки мужчин в постели. На своей странице она перечислила, какие странные действия совершали ее любовники.

Робинсон поделилась собственным антирейтингом мужского поведения во время интимной близости. Она призналась, что подмигивания партнера во время секса выводят ее из себя. «Он подмигивал все время. Это выглядело странно и жутко», — пояснила она.

Один из любовников, увидев ее обнаженной, воскликнул: «О, да у тебя там есть немного волос!» Такая оценка интимной прически вывела девушку из себя, тем более, что она готовилась к встрече и оставила там лишь тонкую полоску. Другой любовник поразил блогершу еще сильнее. Однажды в жаркую погоду она ходила по дому в синем нижнем белье. Увидев ее в таком виде мужчина воскликнул: «Цвет, как формы "Челси!"». Робинсон ответила, что ее белье не имеет отношения к клубу, и ее оскорбило, что мужчина не восхищался ей, а думал о футболе.

Робинсон отметила, что во время секса могут отталкивать не только действия, но и выражение лица и нелепые фразы мужчин. Так, она вспомнила, что один из ее партнеров во время интима корчил такую гримасу, что на него невозможно было смотреть, настолько неприятным он казался.

А другой ее мужчина на фразу: «Сейчас я кончу!» отреагировал нелепым: «Правда?» Блогерша заявила, что подобные реакции сбивают ее с толку. «Что я должна была делать в этот момент? И почему он думает, что я врала, и переспросил? В такой момент нужно оставить в покое и просто дать возможность получить удовольствие», — завершила она.

В комментариях многие женщины согласились с ней, что порой мужчины портят все в самый пиковый момент. Например, одна из пользовательниц TikTok призналась, что не раз оказывалась в последней из описанных Робинсон ситуаций. Другая отметила, что у некоторых мужчин есть настоящий талант испортить радость от секса.

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