Девушка услышала упрек о своем весе от парня и решилась на отчаянный шаг

Reddit: оскорбленная из-за веса девушка получила совет, как поступить с парнем-обидчиком

Девушка решилась на отчаянный шаг после того, как услышала от парня упрек о своем весе. Она рассказала пользователям Reddit свою историю и получила совет, как поступить с обидчиком.

Автор поста написала, что два года в любви и согласии прожила с молодым человеком, увлеченным диетами и спортом. «Эти отношения казались мне сказкой, особенно после того, как я пережила роман с абьюзером, — призналась она. — Но он несколько раз намекал, что мне пора заняться спортом и сесть на диету. Сначала я думала, что он заботится обо мне, когда пытается приобщить к правильному питанию и здоровому образу жизни. Но однажды он признался, что ему не нравится мое тело».

Оскорбленная пользовательница утверждает, что ее шокировало такое заявление. По ее словам, при росте 160 сантиметров она весит всего 56 килограммов и не считает себя толстой. «Я уже не уверена, что хочу беременеть от него. Как только я рожу ребенка, он сразу погонит меня в тренажерный зал. Но я его сильно люблю», — написала девушка и попросила совет: как ей жить дальше.

Пользователи Reddit сошлись во мнении, что жить с таким человеком будет трудно. «Если женщина хочет похудеть, она должна делать это только для себя и своего здоровья, а не ради кого-то», — говорится в одном из комментариев. «Если вам с ним плохо — надо бросать!» — согласился другой.

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