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14:21, 2 ноября 2022Россия

Российские истребители в воздушном бою сбили украинский МиГ-29 под Харьковом

Минобороны заявило, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Российская истребительная авиация в воздушном бою сбила самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 2 ноября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что многоцелевой истребитель противника был уничтожен в районе села Пасека в Харьковской области.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ в Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Конашенков добавил, что за сутки в воздухе были перехвачены 24 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО), 14 из которых принадлежали системам HIMARS американского производства.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 6967 единиц военной автомобильной спецтехники, 3544 орудия полевой артиллерии
и минометов, 881 боевую машину РСЗО, 6270 бронемашин, 384 зенитных ракетных комплекса, 2414 беспилотников, а также 330 самолетов и 167 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры работы истребителей Су-30СМ. На записи видно, как российские летчики отрабатывают патрулирование и прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов при нанесении ударов по объектам ВСУ.

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Константин Лысяков
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