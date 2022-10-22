Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ

Минобороны показало кадры работы истребителей Су-30СМ, уничтоживших самолет ВСУ

Министерство обороны показало кадры работы истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, выполняющих прикрытие с воздуха. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Экипажи отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При выполнении задания российские летчики уничтожили самолет украинских военных.

22 октября Минобороны сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ. Кроме того, российская авиация уничтожила шесть беспилотных летательных аппаратов противника.