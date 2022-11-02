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14:15, 2 ноября 2022Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны России сообщило о попытках прорыва ВСУ в Херсонской области

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На николаево-криворожском направлении российские войска предотвратили попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в результате уничтожено 105 украинских военных, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.

Кроме того, уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в Министерстве обороны России.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 150 солдат украинской армии на купянском направлении. ВСУ пытались прорвать оборону России в районе населенных пунктов Ягодное, Николаевка и Орлянка Харьковской области, а также Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), уточнили в министерстве.

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Сергей Истомин
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