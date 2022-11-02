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14:14, 2 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 150 солдат ВСУ на купянском направлении

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении до 150 солдат ВСУ на купянском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы России уничтожили до 150 солдат украинской армии на купянском направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону России в районе населенных пунктов Ягодное, Николаевка и Орлянка Харьковской области, а также Куземовка Луганской народной республики.

«В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции», — сообщил Конашенков.

Также он добавил, что российские военные уничтожили более десяти единиц техники ВСУ — шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с украинской армией попали на видео.

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Валерий Розенберг
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