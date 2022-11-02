Минобороны заявило об уничтожении 150 солдат ВСУ на купянском направлении

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении до 150 солдат ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы России уничтожили до 150 солдат украинской армии на купянском направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону России в районе населенных пунктов Ягодное, Николаевка и Орлянка Харьковской области, а также Куземовка Луганской народной республики.

«В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции», — сообщил Конашенков.

Также он добавил, что российские военные уничтожили более десяти единиц техники ВСУ — шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с украинской армией попали на видео.