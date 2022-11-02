Названы плюсы и минусы для экономик стран СНГ от приезда россиян

Oxford Economics назвал плюсом от приезда россиян в страны СНГ приток капитала

Массовый приезд россиян в постсоветские страны позитивно влияет на экономики принимающих государств, но есть и минусы. Об этом пишет ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в обзоре «"Утечка мозгов" из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР», передает РБК.

Большинство россиян уехали в Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан. Среди плюсов для стран СНГ Орлова называет приток денежного и человеческого капитала. Денежные поступления позитивно влияют на баланс текущего счета стран, активизирует их внутренний спрос на товары и услуги.

По данным Oxford Economics, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тысяч россиян, в Грузию — 70 тысяч, а в Армению — 60 тысяч. Они могли привезти около трех миллиардов долларов наличными в сентябре. Это позволило принимающим странам нарастить свои валютные резервы. Также те страны, которые «расстелили красную дорожку для российских предпринимателей», улучшили перспективы для роста экономики своей страны, так как новые компании будут платить налоги и создавать рабочие места, пояснила Орлова.

Среди минусов — рост социальной напряженности, а также удорожание стоимости жизни, в том числе значительный рост цен на аренду жилья из-за повышенного спроса. Также в странах увеличиваются инфляционные ожидания. «Проблема любого бума, перегрева — последующее охлаждение. В любом случае мы ожидаем, что в следующем году дополнительный приток мигрантов уже не будет таким активным, а национальные валюты будут чувствовать себя послабее», — сказала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Армении в этом году составит 13 процентов за счет притока граждан России, заявил ранее председатель Центробанка Армении Мартин Галстян. По его словам, в стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере.