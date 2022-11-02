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10:23, 2 ноября 2022Россия

В зоне СВО погиб 22-летний россиянин

В зоне СВО погиб 22-летний Павел Белоусов из Челябинской области

Фото: страница АО «Энергия+21» во «Вконтакте»

В зоне проведения специальной военной операции погиб 22-летний мобилизованный из Увельского района Челябинской области. Об этом заявил комиссар Южноуральска, Пласта и Увельского района Владислав Пегашев, пишет 74.ru.

Погибшим в зоне СВО оказался Павел Белоусов — у него было девять братьев. Россиянин не был женат, его мобилизовали 29 сентября.

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До призыва мужчина работал на предприятии по производству полимерных изоляторов. Прощание с ним прошло во вторник, 1 ноября, в ДК «Увельский».

В группе «АО "Энергия+21"» во «ВКонтакте» говорится, что россиянин работал прессовщиком-вулканизаторщиком.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

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Анастасия Шейкина
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