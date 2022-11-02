В зоне СВО погиб 22-летний россиянин

В зоне СВО погиб 22-летний Павел Белоусов из Челябинской области

В зоне проведения специальной военной операции погиб 22-летний мобилизованный из Увельского района Челябинской области. Об этом заявил комиссар Южноуральска, Пласта и Увельского района Владислав Пегашев, пишет 74.ru.

Погибшим в зоне СВО оказался Павел Белоусов — у него было девять братьев. Россиянин не был женат, его мобилизовали 29 сентября.

До призыва мужчина работал на предприятии по производству полимерных изоляторов. Прощание с ним прошло во вторник, 1 ноября, в ДК «Увельский».

В группе «АО "Энергия+21"» во «ВКонтакте» говорится, что россиянин работал прессовщиком-вулканизаторщиком.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.