Казахстан незаконно выведенные племянником Назарбаева миллионы долларов

Казахстан вернет выведенные из страны племянником Назарбаева 300 миллионов долларов

Власти Казахстана в ближайшее время вернут в бюджет страны 300 миллионов долларов, которые незаконно были выведены из страны племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу агентства по противодействию коррупции.

В сообщении говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и возвращены драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью более 230 миллионов долларов.

Также был установлен «факт вложения Сатыбалдыулы 300 миллионов долларов США в иностранные ценные бумаги».

В апреле антикоррупционная служба Казахстана сообщила о задержании руководителей компаний, связанных с племянником бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы. Сообщается, что следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных железнодорожных путей.