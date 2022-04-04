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В Казахстане задержали руководителей связанных с племянником Назарбаева компаний

В Казахстане задержали руководителей компаний, подконтрольных племяннику Назарбаева

Фото: Павел Михеев / Reuters

Антикоррупционная служба Казахстана сообщила о задержании руководителей компаний, связанных с племянником бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных железнодорожных путей.

«Указанные лица, при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан», — говорится в сообщении.

Руководители двух подконтрольных племяннику Назарбаева компаний задержаны и заключены под стражу, сообщили в Антикоррупционной службе. Их имена не разглашаются.

13 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере АО «Казахтелеком» и превышении должностных полномочий был задержан племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. 15 марта суд в Нур-Султане санкционировал его арест сроком на два месяца.

17 марта стало известно о задержании его жены, Гульмиры Сатыбалды. Ее подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

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Алевтина Запольская
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