Украина признала отсутствие защиты от баллистических ракет

Воздушные силы ВСУ признали отсутствие у Украины защиты от баллистических ракет

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что сейчас у Украины нет эффективной защиты от баллистических ракет малой дальности тех типов, в поставках которых России украинская сторона ранее обвинила Иран. Его слова передает CNN.

Как сообщает Игнат, такие ракеты в случае размещения у границ страны смогут угрожать всей территории Украины. Он пообещал, что будут предприниматься все меры и средства защиты, однако сейчас у ВСУ нет эффективной защиты от таких ракет. «Теоретически их можно сбить теми средствами, которыми мы сейчас располагаем, но сделать это очень сложно. У нас есть системы противовоздушной, а не противоракетной обороны», — добавил он.

Ранее министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России.

До этого американская газета The Washington Post сообщила, что Россия якобы получит от Ирана баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно.