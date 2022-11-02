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13:25, 2 ноября 2022Мир

Захарова отреагировала на повышение боеготовности Норвегии

МИД России расценил повышение боеготовности Норвегии как эскалацию ситуации в регионе

Фото: Yves Herman / Reuters

Повышение боевой готовности Вооруженных сил Норвегии расценивается Москвой как эскалация ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Запись трансляции доступна на YouTube.

«В Норвегии фактически на постоянной основе появились иностранные военные базы. Модернизирована соответствующая инфраструктура, закупается современная техника, Осло в числе наиболее активных сторонников втягивания НАТО в Арктику», — сказала она.

По ее словам, российская сторона негативно отреагировала на подобное развитие событий у государственных границ. Более того, пресс-секретарь ведомства назвала такой шаг сознательным следованием Осло деструктивному курсу на ухудшение положения в Евроарктическом регионе, окончательное разрушение российско-норвежских отношений.

Ранее Осло решил повысить боеготовность в регионе. «Война на Украине вынуждает все страны НАТО быть более бдительными», — объяснил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

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Виктория Кондратьева
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