Норвегия повысит уровень боеготовности из-за спецоперации на Украине

Премьер Норвегии заявил о повышении уровня готовности ВС страны из-за СВО на Украине

Вооруженные силы (ВС) Норвегии перейдут в режим повышенной готовности из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. О таком решении объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, его цитирует ТАСС.

Новый статус боеготовности вступит в силу с 1 ноября. По словам премьера, задача вооруженных сил страны — сохранение мира и предотвращение конфликтов в регионе.

«Война на Украине вынуждает все страны НАТО быть более бдительными. Мы должны повысить [уровень] готовности в нашей стране», — заявил глава норвежского правительства.

Граничащая с Норвегией Финляндия повысила уровень готовности Сил обороны из-за напряженной ситуации на Украине еще за несколько дней до начала СВО. Как отмечали военные, меры были приняты «для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны».