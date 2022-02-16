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Финляндия повысила уровень готовности армии из-за Украины

Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности до отметки B из-за ситуации на Украине

Фото: Pixabay.com

Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности из-за напряженной ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на финских военных.

Как уточнили в армии, уровень готовности вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Всего шкала состоит из четырех отметок от A до D: А — самый низкий уровень готовности, а D — наивысший.

Как отметили военные, меры принимаются «для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны».

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Запад и Киев на протяжении нескольких месяцев обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. 12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Москва назначила 16 февраля днем начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату предполагаемой атаки.

Москва неоднократно опровергала эти предположения. Кремль подчеркнул, что не собирается нападать на другие государства.

Алия Шарафутдинова
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