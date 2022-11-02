Перечислена лучшая одежда для постоянно опаздывающих людей

Редакторы HuffPost советуют опаздывающим людям приобрести платье длины макси

Журналисты HuffPost перечислили одежду, которая должна быть в гардеробе постоянно опаздывающих людей. Материал опубликован на сайте издания.

Модные редакторы составили подборку вещей, которые проще всего стильно комбинировать между собой в случае отсутствия времени на сборы. В первую очередь они порекомендовали приобрести легинсы базового цвета, поскольку они сочетаются практически с любым верхом. Кроме того, освежить образ поможет оверсайз-кардиган на пуговицах, считают эксперты.

Помимо этого, авторы списка советуют купить платье длины макси, чтобы носить его как с кроссовками, так и с туфлями на каблуках или босоножками. Следует присмотреться и к комбинезонам, которые одновременно подходят для занятий спортом и для похода в кафе. «Любителям свитеров лучше всего подойдут пуловеры с замком на груди и теплые рубашки в клетку», — заявили специалисты.

Обязательными предметами гардероба журналисты также назвали кроп-топы нейтральных цветов, таких как белый и черный, черное платье любой длины и фасона, лонгсливы с V-образным декольте, прямые брюки с завышенной линией талии, классический пиджак и повседневный костюм, состоящий из рубашки и шорт спокойного оттенка.

В мае стилистка Эбби из США назвала две ошибки, которые часто допускаются во время утренних сборов. Специалистка отметила, что первое, о чем забывают люди при выборе наряда, — это правильное сочетание одежды и обуви. «Темный цвет притягивает внимание и выглядит словно бельмо на глазу. Выбирайте более светлую обувь, чтобы создать баланс с верхней частью образа», — призвала эксперт.