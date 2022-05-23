Стилистка назвала две частые ошибки во время утренних сборов

The Sun: стилистка Эбби из США назвала ошибочным сочетание белых бюстгальтера и топа

Стилистка Эбби (фамилия не указывается) из США назвала две ошибки, которые часто допускаются во время утренних сборов. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Специалистка отметила, что первое, о чем забывают люди при выборе наряда, — это правильное сочетание одежды и обуви. При этом в первой части видео блогерша проиллюстрировала данную оплошность на собственном примере. На кадрах она предстала в кардигане песочного оттенка, белых брюках и черных туфлях. «Темный цвет притягивает внимание и выглядит словно бельмо на глазу. Выбирайте более светлую обувь, чтобы создать баланс с верхней частью образа», — призвала эксперт с никнеймом sistersguidetostyle.

Кроме того, американка заявила, что, вопреки распространенному мнению, не следует одновременно надевать белые топ и бюстгальтер, поскольку контуры последнего будут сильно выделяться. В то же время вместо белого цвета она порекомендовала обратить внимание на телесные оттенки.

Ранее в мае стилистка Клемми Филдсенд перечислила главные ошибки, которые женщины с большой грудью допускают при выборе одежды. Многие девушки с объемным бюстом покупают слишком тесные рубашки. По этой причине планка и ткань вещи топорщатся, а пуговицы расходятся в области груди при движении. Данная ошибка визуально прибавляет лишние сантиметры к талии и делает верх более массивным.