Перечислены главные ошибки женщин с большой грудью при выборе одежды

Стилистка Клемми Филдсенд рекомендует женщинам с большой грудью не носить тесные рубашки

Стилистка Клемми Филдсенд перечислила главные ошибки, которые женщины с большой грудью допускают при выборе одежды. Ее комментарии опубликовало издание The Scottish Sun.

Модный редактор упомянула, что многие девушки с объемным бюстом покупают слишком тесные рубашки. По этой причине планка и ткань вещи топорщатся, а пуговицы расходятся в области груди при движении. По мнению эксперта, данная ошибка визуально прибавляет лишние сантиметры к талии и делает верх более массивным.

Филдсенд также рекомендует не носить корсетные топы, несмотря на то, что данные аксессуары пользуются популярностью в текущем сезоне. Собеседница издания утверждает, что обладательницам пышных форм также не подойдут изделия из плотных тканей без стрейчевой основы, так как они не обеспечивают должную поддержку и моделируют неправильную форму груди.

Журналистка предупреждает, что майки-борцовки с открытой спиной и большими вырезами по бокам также не являются удачным выбором для женщин с большой грудью. По ее словам, упомянутый предмет гардероба портит фигуру и выглядит нелепо. Кроме того, данный фасон нельзя носить с бюстгальтером.

Ранее в мае блогерша из Канады показала девушкам с пышными формами правильную одежду для тренировок. Юзерша отметила, что она, как и многие женщины, испытывает дискомфорт во время занятий спортом. Кроме того, непросто найти стильную одежду, которая бы также обеспечивала должную поддержку груди. По этой причине канадка придумала собственный лайфхак — носить три спортивных топа одновременно.