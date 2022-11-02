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20:25, 2 ноября 2022Россия

Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова

Кадыров об увольнении Совбеза Чечни Алаудинова: не загружайте головы

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассуждая об увольнении секретаря командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с должности секретаря Совета безопасности Чечни, посоветовал не загружать головы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я хочу вас приятно удивить, или порадовать, или огорчить. У тех людей, которые служат в команде Ахмата-Хаджи (Ахмата Кадырова, бывшего главы Чечни, погибшего в 2004 году при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозномприм. «Ленты.ру»), нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей. Есть путь Ахмата-Хаджи. Быть на пути — это превыше всего. Туда входит все. Поэтому не загружайте свои головы», — прокомментировал глава республики.

Кадыров также заявил о скором завершении специальной военной операции России на Украине.

Указ об освобождении Алаудинова от должности секретаря Совета безопасности Чечни опубликовали 2 ноября. При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы Чечни по силовому блоку, а также командира спецподразделения «Ахмат», которое участвует в СВО.

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Никита Абрамов
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