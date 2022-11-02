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07:06, 2 ноября 2022Забота о себе

Сексолог научила мужчин правилам оральных ласк

Сексолог Путинцева посоветовала откровенно говорить о желании заняться оральным сексом

Фото: Unsplash

Многие мужчины стесняются признаться в том, что хотят заняться оральным сексом и доставить женщине удовольствие, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она посоветовала откровенно говорить о желаниях и научила правилам оральных ласк.

Путинцева отметила, что главное в сексе, в том числе оральном, — знать, что нравится партнеру. Она заявила, что у российских мужчин имеется пробел в осведомленности, как нужно делать куннилингус, а тех, кто делает это умело, можно пересчитать по пальцам. К тому же, по ее словам, многие женщины стесняются откровенно обсуждать эту тему.

Стеснение‚ недоверие‚ отсутствие знаний о том, как ей будет приятно и еще множества факторов, рожденных из комплексов женщины, не дают ей получить удовольствие от этого процесса

Каролина Путинцевапсихолог-сексолог

Большинство мужчин согласны доставить удовольствие такого рода своей женщине, но не знают как, или ориентируются на анатомию бывшей избранницы, но у всех она разная, добавила психолог-сексолог. И, если мужчина заявляет, что готов, но женщина отказывается, нужно откровенно обсудить свои желания.

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Путинцева предупредила, что часто женщины стесняются своих запахов и выделений. Поэтому не нужно начинать внезапно, лучше вместе подготовиться к этому процессу, например принять душ. После не стоит ждать от женщины фонтан эмоций, как в кино для взрослых, следует начинать делать все нежно и следить за реакциями на разный вид и темп стимуляции, посоветовала психолог-сексолог.

«Не заканчивайте через минуту, — предупредила Путинцева. — Чаще всего девушкам, особенно тем, кто привык к более чувствительной стимуляции, требуется больше времени, чтобы дойти до пика от таких ласк. И если она говорит, что сейчас нужно держаться в этом же темпе и остаться на этом же месте — слушайтесь!»

Ранее Каролина Путинцева назвала оптимальную продолжительность интимной прелюдии для женщины. Она пояснила, что для скорейшего оргазма женщине нужно 20 минут предварительных ласк.

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Алиса Дмитриева
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