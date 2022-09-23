Сексолог назвала оптимальную продолжительность интимной прелюдии для женщины

Сексолог Путинцева: для скорейшего оргазма женщине нужно 20 минут предварительных ласк

Женщине нужно около 20 минут предварительных ласк для скорейшего оргазма, рассказала сексолог и психолог Каролина Путинцева. Оптимальную продолжительность интимной прелюдии она назвала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что главный женский орган для оргазма — это мозг, а потому партнеру не стоит забывать о словах, действиях и долгой прелюдии. «В среднем нужно 20 минут на разогрев, чтобы приступить к основному акту, не торопись. Чем больше будет возбуждение, тем меньше времени уйдет на то, чтобы дойти до точки оргазма», — написала Путинцева.

Кроме того, Путинцева попросила не ждать от каждой партнерши громких криков и стонов. «Если она молчит, это вовсе не значит, что процесс ей не нравится, реакции на оргазм индивидуальны, для некоторых норма даже заплакать», — заверила она.

Ранее Путинцева назвала современные способы защиты от нежелательной беременности. По ее словам, гормональный имплантат и гормональные контрацептивы являются одними из самых эффективных средств женской контрацепции.