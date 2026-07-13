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13:47, 13 июля 2026Ценности

Глава самого прибыльного направления Zara покинула свой пост спустя 25 лет

Глава самого прибыльного направления Zara Беатрис Падин покинула свой пост спустя 25 лет
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Глава самого прибыльного направления испанского бренда Zara, член Управляющего комитета корпорации Inditex Беатрис Падин покинула пост спустя 25 лет по собственному желанию. Об этом пишет Fashion United.

Отмечается, что руководство Inditex, которой принадлежит марка, сообщило об этом в заявлении, направленном в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV). Известно, что на протяжении последних десятилетий топ-менеджер возглавляла дивизион женской одежды (Zara Womenswear), при этом всего она проработала в компании 40 лет. Падин пришла в нее 17-летним подростком и первые 15 лет трудилась в продуктовом департаменте.

Вместо нее Zara Womenswear возглавит Альфредо Ферро Варела. С 2013 года он занимал позицию директора Zara Basic — одного из трех ключевых направлений внутри дивизиона женской одежды бренда.

В июне байер Гульшат Куржанова раскрыла секретные обозначения на одежде испанского бренда Zara.

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