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09:37, 2 ноября 2022Мир

Напавший на мужа Пелоси ответил на обвинения суда

Bloomberg: напавший на мужа Нэнси Пелоси не признал своей вины в покушении на убийство
Adam Lipson

Adam Lipson. Фото: Carlos Barria / Reuters

Напавший на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, ответил на выдвинутые судом обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.

Дэвид Депепи, незаконно проникший в дом супругов Пелоси, не признал себя виновным в покушении на убийство и других обвинениях. В частности, окружной прокурор Сан-Франциско выдвинул ему обвинения в краже со взломом, жестоком обращении с пожилыми людьми, а также в лишении свободы пожилого человека и угрозах в адрес члена семьи госслужащего.

Кроме того, министерство юстиции США отдельно обвинило его в попытке похищения и нападении. Отмечается, что в случае вынесения обвинительного приговора Депепи грозят десятилетия тюремного заключения по обоим делам.

Уточняется, что во время слушания злоумышленник хранил молчание, в то время как его адвокат Адам Липсон заявил, что Депепи невиновен, а также отверг все обвинения в его адрес. Судья постановила оставить Депепи под стражей без права выхода под залог после того, как было подтверждено, что нападение на Пелоси произошло в присутствии двух вооруженных полицейских.

Ранее напавший на Пола Пелоси объяснил мотивы своего преступления. По его словам, он искал Нэнси Пелоси, поскольку, по его мнению, политик ответственна за «ложь» Демократической партии. Депепи уточнил, что он хотел похитить ее и сломать ей коленные чашечки.

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Анастасия Заикина
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