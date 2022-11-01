Напавший на мужа Пелоси объяснил мотивы преступления

Euronews: напавший на Пола Пелоси хотел похитить его жену и сломать ей коленные чашечки

Напавший на Пола Пелоси, мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, объяснил мотивы преступления. Об этом сообщается в материале Euronews.

По словам прокуроров, Дэвид Депепи ворвался в дом супругов, поскольку хотел похитить жену Пола Пелоси и сломать ей коленные чашечки. По мнению злоумышленника, политик ответственна за «ложь» Демократической партии.

Отмечается, что федеральные власти США обвинили Депепи в попытке похищения Пелоси и нападении с молотком на ее мужа Пола. За это преступнику грозит лишение свободы до 50 лет.