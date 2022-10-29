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00:16, 29 октября 2022Мир

Муж Пелоси перенес операцию после нападения

CNN: муж Нэнси Пелоси Пол получил травмы головы и перенес операцию после нападения
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Пол Пелоси подвергся нападению с молотком в доме пары в Сан-Франциско. Злоумышленник столкнулся с мужем спикера в их доме в Сан-Франциско, крича: «Где Нэнси? Где Нэнси?», отмечает источник.

Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы. По данным CNN, спикер смогла переговорить с супругом перед тем, как его увезли на операцию. В момент нападения сама Нэнси Пелоси, одна из лидеров правящей Демократической партии, находилась в Вашингтоне.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика.

В августе Нэнси Пелоси посетила Тайбэй. МИД России воспринял официальный визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США.

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Юлия Мискевич
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