Муж Пелоси подвергся нападению

Reuters: муж спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси пострадал при нападении

На дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершено нападение, передает Reuters.

Уточняется, что ее муж Пол Пелоси подвергся «жестокому нападению» после того, как неизвестный проник в их дом. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика.

Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Ожидается, что вскоре он полностью поправится.

Также известно, что Нэнси Пелоси не была дома в это время.