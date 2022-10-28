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15:54, 28 октября 2022Мир

Муж Пелоси подвергся нападению

Reuters: муж спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси пострадал при нападении

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершено нападение, передает Reuters.

Уточняется, что ее муж Пол Пелоси подвергся «жестокому нападению» после того, как неизвестный проник в их дом. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика.

Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Ожидается, что вскоре он полностью поправится.

Также известно, что Нэнси Пелоси не была дома в это время.

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Виктория Кондратьева
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