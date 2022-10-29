Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:11, 29 октября 2022Мир

Напавший на мужа Пелоси оказался фанатом теорий заговора

СNN: напавший на мужа спикера Палаты представителей Пелоси был фанатом теорий заговора
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Злоумышленник, который с молотком напал на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, является фанатом теорий заговора. Об этом сообщает телеканал СNN.

Оказалось, что на своей к данному моменту удаленной странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 42-летний Дэвид Депепи публиковал посты в поддержку различных конспирологических теорий.

По информации телеканала, мужчина продвигал идею о том, что результаты выборов президента 2020 года в США были фальсифицированы. Также ранее Депепи публиковал неподтвержденные данные о смертельной опасности вакцин против коронавируса и утверждал, что пандемия использовалась мировыми элитами с целью установления нового миропорядка.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика. Позже Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Банк России оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию
Протестующие в Канаде прервали мероприятие с Блинкеном
Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии
Напавший на мужа Пелоси оказался фанатом теорий заговора
Врач рассказал об опасных причинах кашля
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20
Постпред в Вене ответил Польше на требование репараций от России
Посол России прокомментировал новые санкции Канады
Кадыров заявил о специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
Диетолог дал советы по выбору квашеной капусты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.