Напавший на мужа Пелоси оказался фанатом теорий заговора

СNN: напавший на мужа спикера Палаты представителей Пелоси был фанатом теорий заговора

Злоумышленник, который с молотком напал на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, является фанатом теорий заговора. Об этом сообщает телеканал СNN.

Оказалось, что на своей к данному моменту удаленной странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 42-летний Дэвид Депепи публиковал посты в поддержку различных конспирологических теорий.

По информации телеканала, мужчина продвигал идею о том, что результаты выборов президента 2020 года в США были фальсифицированы. Также ранее Депепи публиковал неподтвержденные данные о смертельной опасности вакцин против коронавируса и утверждал, что пандемия использовалась мировыми элитами с целью установления нового миропорядка.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика. Позже Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы.

