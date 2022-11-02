В Британии назвали подарком Путину решение Сунака о запрете на фрекинг

The Hill: запрет Сунака на гидроразрыв пласта станет подарком Путину

Обозреватель The Hill Роберт Брайс в статье для издания заявил, что решение британского премьер-министра Риши Сунака о запрете добычи нефти и газа из сланцевых пластов ударит по экономике Лондона, но станет подарком для России.

По мнению обозревателя, запрет на гидроразрыв пласта (фрекинг) станет подарком российскому лидеру Владимиру Путину и катастрофой для британской промышленности. «Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед», — отметил он, добавив, что решение Сунака грозит Британии дефицитом топлива.

Брайс предположил, что сильная энергетическая зависимость от других стран грозит стране затруднительным положением во время кризиса. Он подчеркнул, что граждане страны платят за электроэнергию почти в два раза больше, чем в других странах Евросоюза.

«Британцы уязвимы к высоким ценам на голубое топливо, поскольку страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе. Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз», — отметил он.

Автор материала считает, что Великобритания обладает огромными запасами газа, однако с приходом Сунака «вся эта энергия может обесцениться».

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев говорил, что Риши Сунак, решив повысить налоги ради покрытия дефицита бюджета, набрасывает удушающую петлю на всю остальную экономику и лишает ее перспектив развития.