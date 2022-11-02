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11:57, 2 ноября 2022Россия

Российский артиллерист заявил об уничтожении польских наемников под Харьковом

Российский артиллерист сообщил об уничтожении польских наемников в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пять дней назад в Харьковской области были уничтожены пытавшиеся осуществить прорыв польские наемники. Об этом сообщил заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена», передает РИА Новости.

По его словам, подразделение иностранных наемников в составе тысячи человек шло на прорыв вместе с бронетехникой. Он уточнил, что удар по противнику нанес расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-27 «Ураган».

«Мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... Технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила», — заявил российский военный.

Ранее представитель Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник сообщал о пресечении вылазок украинских военных в направлении Кременной. Он отметил, что российская артиллерия нанесла эффективные удары на кременском и сватовском направлениях, уничтожив бронетехнику и военные автомобили противника.

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Алевтина Запольская
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